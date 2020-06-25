Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 389,8 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatında dün yaşanan düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 388,1 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 389,8 lira seviyesinde seyrediyor.



Aynı dakikalarda çeyrek altın 639 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 610 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 1.766 dolar seviyesinde bulunuyor.