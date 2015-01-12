Altın fiyatları yükseliyor

Petrol fiyatlarında hızlanan düşüşün yanında, doların da küresel piyasalarda zayıflaması, "güvenli liman" arayışına giren yatırımcıları altına yöneltti. Küresel piyasalarda geçen haftanın sonunda 1,220 dolara dayanan altının ons fiyatı, yeni haftanın başında 1,230 dolara dayandı.

zaman.com.tr’de yer alan habere göre, altının onsu, geçen haftanın sonunda New York'ta 1,226 dolar dolayında işlem gördükten sonra, bugün en erken açılan Hong Kong Borsası'nda 1,229.77 dolara kadar çıktıktan sonra Londra Borsası'nda 1,222 - 1,224 dolar dolayına çekildi.

Küresel piyasalardaki gelişmelere paralel olarak Kapalıçarşı'da da altının gramı 91.55 lira, çeyrek altın da 158 lira dolayında işlem gördü.

Bankalar arası piyasada dolar da 2,2860 lira ve Euro da 2,6982 liraya kadar çekildikten sonra, dolar 2.29'un hemen altında hareket etmeye başladı.

Küresel risk iştahının artışıyla, Borsa İstanbul Endeksi de ilk seansı, geçen haftanın kapanışına göre yüzde 1.17 artışla 88 bin 670 puan ile geride bıraktı.