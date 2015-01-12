T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Altın fiyatları yükseliyor

Kapalıçarşı'da da altının gramı 91.55 lira, çeyrek altın da 158 lira dolayında işlem gördü

12 Ocak 2015 16:00

Petrol fiyatlarında hızlanan düşüşün yanında, doların da küresel piyasalarda zayıflaması, "güvenli liman" arayışına giren yatırımcıları altına yöneltti. Küresel piyasalarda geçen haftanın sonunda 1,220 dolara dayanan altının ons fiyatı, yeni haftanın başında 1,230 dolara dayandı.

zaman.com.tr’de yer alan habere göre, altının onsu, geçen haftanın sonunda New York'ta 1,226 dolar dolayında işlem gördükten sonra, bugün en erken açılan Hong Kong Borsası'nda 1,229.77 dolara kadar çıktıktan sonra Londra Borsası'nda 1,222 - 1,224 dolar dolayına çekildi.

Küresel piyasalardaki gelişmelere paralel olarak Kapalıçarşı'da da altının gramı 91.55 lira, çeyrek altın da 158 lira dolayında işlem gördü.

Bankalar arası piyasada dolar da 2,2860 lira ve Euro da 2,6982 liraya kadar çekildikten sonra, dolar 2.29'un hemen altında hareket etmeye başladı.

Küresel risk iştahının artışıyla, Borsa İstanbul Endeksi de ilk seansı, geçen haftanın kapanışına göre yüzde 1.17 artışla 88 bin 670 puan ile geride bıraktı.

ETİKETLER

altınfiyatlarıyükseliştekapalıçarşıpetrol fiyatları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24