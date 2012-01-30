-Altın fiyatları yükseldi İSTANBUL (A.A) - 30.01.2012 - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 98,95 liraya, Cumhuriyet Altının satış fiyatı ise 665 liraya yükseldi. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: ÖNCEKİ KAPANIŞ BUGÜN AÇILIŞ KAPALIÇARŞI ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 98,50 98,85 98,60 98,95 Cumhuriyet Ata Lira 655,00 664,00 654,00 665,00 22 Ayar Bilezik (Gr.) 89,65 96,40 89,70 96,95 Lira Ziynet 632,76 659,94 628,00 650,00 Yarım Ziynet 315,39 327,47 314,00 326,00 Çeyrek Ziynet 156,69 163,73 157,00 163,00