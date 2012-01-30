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Ekonomi

Altın fiyatları yükseldi İSTANBUL (A.A)

30 Ocak 2012 14:47

-Altın fiyatları yükseldi İSTANBUL (A.A) - 30.01.2012 - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 98,95 liraya, Cumhuriyet Altının satış fiyatı ise 665 liraya yükseldi. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: ÖNCEKİ KAPANIŞ BUGÜN AÇILIŞ KAPALIÇARŞI              ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 98,50     98,85 98,60     98,95 Cumhuriyet Ata Lira   655,00   664,00   654,00   665,00 22 Ayar Bilezik (Gr.)     89,65   96,40    89,70   96,95 Lira Ziynet                  632,76 659,94  628,00 650,00 Yarım Ziynet                  315,39 327,47   314,00 326,00 Çeyrek Ziynet                  156,69   163,73    157,00   163,00

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