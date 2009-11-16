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Ekonomi

Altın fiyatları yeni haftaya da rekorla başladı

Zayıf doların etkisiyle altın spot piyasada 1132 doları aşarak tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı.

16 Kasım 2009 02:00

Uluslararası piyasalarda altın fiyatları rekora doymuyor. Altın spot piyasada 1132 doları aşarak tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı.

Dünyanın en büyük emtia fonlarını yöneten Blackrock'un yaptığı açıklamalar altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Altın fiyatlarında yükselişin süreceğini belirten Blackrock, merkez bankalarının bu yıl, yaklaşık 20 yıl aradan sonra ilk kez net altın ithalatçısı konumuna geleceklerini söyledi.

Blackrock, altının fiyatının aynı anda birkaç para birimi bazında yükseliyor oluşunun, çok güçlü bir hareket yaşanacağına işaret ettiğini kaydetti.

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