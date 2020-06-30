Altın fiyatları yeni bir rekor kırabilir mi?

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 389 lira, ons altın ise 1770 dolar seviyesinde işlem görüyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, "Küresel piyasalarda tedirginliğin hakim olduğu sürece orta vadede ons altın tarafında yükseliş trendinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Ne var ki; 1.779 dolar seviyesinde kuvvetli bir direnç görülüyor. Bu direnci aşması halinde 1.800-2.000 dolar bandı arasında hareket etme senaryosu gündeme gelebilir" dedi.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 390 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 389.04 lira seviyesini, en yüksek ise 391.04 lira seviyesini gördü.

Analistler ne söylüyor?

Analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin ve merkez bankalarının genişleyici tutumunun altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve Euro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ie 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Ons Altın dün 1.769-1.774 dolar aralığında ilerledi. Küresel piyasalarda tedirginliğin hakim olduğu sürece orta vadede ons altın tarafında yükseliş trendinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Ne var ki; 1.779 dolar seviyesinde kuvvetli bir direnç görülüyor. Bu direnci aşması halinde 1.800-2.000 dolar bandı arasında hareket etme senaryosu gündeme gelebilir. Diğer yandan aşağı yönlü hareketleri de hesaba katarsak, 1.754 dolar seviyesinin altında kapanışlar olması halinde daha geniş bir kanal hareketi olarak 1.670-1.796 dolar arasında hareket edebilir.

Gram altın açısından ise özellikle Dolar/TL kurunun 2 haftadır devam eden 6.85 TL seviyesinde sıkışmış yatay süren hareketinden kaynaklı olarak 390 TL’ye doğru olan yükseliş hareketinin daha dar kademeli olduğunu izliyoruz. Gram altının 390 TL’yi geçip 395 TL’ye gelme senaryosunun işlemesi için; ABD-Çin arasında görülen sakinleşme durumunun yerini gerilime bırakarak ons altının yukarı yönlü 1.779 dolar seviyesini kırması ve Dolar/TL kurunun temkinli gidişatının bozularak yükselişte ivme yakalaması olacaktır diye düşünüyoruz.

Son olarak da gündemin önemli gelişmesi olarak Türkiye saati ile 19.30’da FED Başkanı Jerome Powell’ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde yapacağı sunumun takip edilmesini öneriyoruz.