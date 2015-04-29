Altın fiyatları üç haftanın zirvesinde

İki günde yüzde 3'e yakın değer kazanan altının ons fiyatı 3 haftanın zirvesine yükseldi.

Altın fiyatları dolardaki değer kaybı ve Fed'in Haziran ayında faiz artırma ihtimalinin düşük olduğu yönünde beklentilerle iki günlük yükselişin ardından bugün kazanımlarını koruyarak yaklaşık üç haftanın zirvesinde işlem görüyor.

Geçen iki günde yüzde 3'e yakın değer kazanarak dün 7 Nisan'dan bu yana en yüksek düzey olan 1,215 doları gören altının ons fiyatı bu sabah 1,210 dolarda bulunuyor.

Teknik seviyeler

Analistler, teknik olarak 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkan altında, yukarı yönlü seyrin devamı halinde 1225 seviyesinin önem taşıdığını belirtiyor. Bu seviyenin üzerine çıkılması durumunda 1237 seviyesi direnç olarak hedeflenebileceği kaydediliyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1203 seviyesi önem taşıyor. Bu seviyenin altına sarkması durumunda 1189 seviyesinin destek olarak test edilebileceği vurgulanıyor.