Altın fiyatları, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Altının gram fiyatı, küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle 122,55 liraya yükselerek tarihi zirvesini gördü. Cuma günü 121,65 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, günü yüzde 1 artışla 121,57 liradan tamamlamıştı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 201 liradan, Cumhuriyet altını 819 liradan satılıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Gram altın, bugün altının ons fiyatının değer kazanması ve dolar kurundaki artışla yükselişe geçerek 122,55 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Dolar kurunun 2,97'nin üzerinde tutunamayarak 2,9640'a gerilemesi ile kazançlarının bir kısmını geri veren gram altın, saat 10.20 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,5 primle 122,1 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 201 liradan, Cumhuriyetaltını 819 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da yeni haftaya yükselişle başlayarak, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 1.281 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altının gram fiyatının, dolar kurundan aldığı destekle ons fiyatına göre daha iyi bir performans gösterdiğini belirterek, "Bu hafta altın fiyatlarının seyrini ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları ve ABD verilerinin belirlemesini bekliyoruz. Bu hafta açıklanacak kritik Fed tutanaklarında, Fed'in 2016 yılına ilişkin nasıl bir yol izleyeceğine dair ipuçları arayacağız" dedi.