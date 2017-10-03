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Ekonomi

Altın fiyatları son 1.5 ayın en düşük seviyesinde

Altın, yedi haftanın dip seviyesine geriledi

03 Ekim 2017 14:21

Altın fyatları dolardak yükselişle 1.5 ayın en düşük seviyelerine geriledi. Çeyrek altın 240 liranın altında işlem görüyor.

Bigpara'da yer alan habere göre Altın; hisse senetler ve doların beklentilerin üstünde açıklanan ABD verisi ve güçlü ABD hazine tahvil getirilerinin desteğiyle yükselmesiyle, yedi haftanın dip seviyesine geriledi. Spot altının ons fyatı 1,267.76 dolar ile Ağustos ortasından bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 0.1 düşüşle 1,269.20 dolarda bulunuyor.

Çeyrek altın ne kadar?

ABD altının aralık vadeli fiyatı yüzde 0.3 düşüşle 1,272 dolara geriledi. Altının gram fiyatı 146 liradan işlem görürken; çeyrek altın 239 liradan, cumhuriyet altını ise 985 liradan alıcı buldu.

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