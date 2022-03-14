Altın fiyatları ne kadar oldu?

Cuma günü Kremlin ve Putin'den gelen açıklamalarla ons altının fiyatı da geriledi. Ons altın 1972 dolardan kapanırken, gram altın fiyatı 940 lira seviyelerinde. Peki, altın fiyatlarında son durum ne?

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 934 TL, satış 942. Geçen hafta gram altının satış değeri 923 TL. 19 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 14 Mart 2022 Pazartesi günü 9.428 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.526 TL, satış 1.557 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.526 TL. 31 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.274 TL, satış 6.338 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış 6.219 TL. 119 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.050 TL, satış 3.112 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.052 TL. 60 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.168 TL, satış 6.230 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.105 TL. 125 TL yükseliş gerçekleşti.