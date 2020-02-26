Altın fiyatları ne kadar?

Koronavirüs salgınının Çin dışındaki ülkelere sıçraması nedeniyle küresel ekonomik büyümeye etki edebileceği endişesi ile yatırımcılar altına yöneldi.



Ancak aşı bulunduğuna dair iddiaların ortaya çıkmasıyla altın fiyatları, küresel piyasalarda bir miktar geriledi.



Çeyrek ve gram altın fiyatları uzun zamandır olmadığı kadar yüksek seviyelerde seyrediyor.



İşte altın fiyatlarında güncel durum…

Çeyrek altın: 531,36 Lira

Yarım altın: 1.062,72 Lira

Gram altın: 324,34 Lira

Cumhuriyet altını: 2.194,00 Lira