Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı?

Ons altın fiyatlarındaki yükselişle iç piyasada tüm zamanların rekorunu kıran gram altın, 307 lira seviyelerini görürken, çeyrek altın ise 502 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını ise 2,081 liradan işlem görüyor.

Gram altında bir önceki zirve seviyesi 306 lirayla 3 Şubat'ta görülmüştü. Altının gram fiyatı, 14 Şubat 2020 sabahına 306,02 lira seviyelerinde başladı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 501 liradan, Cumhuriyet altını ise 2 bin 60 liradan işlem gördü.

Dış piyasada altın fiyatları yatay

Covid-19 (Koronavirüs) salgınındaki gelişmelere bağlı olarak, altın fiyatları yatay hareket ederken, petrol fiyatları yükseldi.

Çin'de, Perşembe günü Covid-19 salgınından 121 kişi yaşamını yitirdiği ve 5,090 yeni vakanın olduğu bildirilmişti. Toplamda 1.380’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği salgında toplam vaka sayısının 64 bini geçtiği belirtildi.

"Covid-19'un küresel petrol talebine etkisi büyük olacak"

Petrol fiyatları, Covid-19 salgınının hızlı gelişmesine karşın, yeni üretim kesintileri konusundaki beklentilerin güç kazanmasıyla, bir haftanın en yüksek düzeylerinde istikrar kazandı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) küresel petrol talebinin 10 yıldan uzun süredir ilk kez yılın ilk çeyreğinde düşeceğini öngördü ve "Covid-19'un küresel petrol talebine etkisi büyük olacak" uyarısı yaptı.

IEA'nın yayımladığı aylık raporda, "Talebin ilk çeyrekte günde 435,000 varil düzeyinde azalmasını bekliyoruz ve 10 yıldan fazla süredir ilk defa birinci çeyrekte talep düşecek; Covid-19'un küresel petrol talebine etkisi büyük olacak" denildi. Buna karşılık, OPEC ve Rusya başta olmak üzere birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu ülkelerinin, halen petrol üretimini günde 1.7 milyon varil düşürerek sürdürdükleri üretim kısıntısının sınırlarının genişletileceğine ilişkin beklentiler de güç kazanıyor.

Brent petrol 57,34 dolardan, ABD hafif petrolü 52,12 dolardan işlem görüyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) da, hızla yayılan Covid-19'un kısa vadede küresel ekonomi üzerindeki olası etkileri konusundaki belirsizliğin sürdüğünü, ancak orta-uzun vadede Çin ekonomisinin dirençli olmaya devam etmesinin beklendiğine dikkat çekti.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1,77 artışla 57,34 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1,36 artışla 52,12 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;