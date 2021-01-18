Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Uluslararası piyasalarda altın fiyatları 2 Aralık'tan bu yana görülen en düşük seviyeye kadar gerilemenin ardından toparlandı.

Sabahın erken saatlerinde 1.807 dolar seviyesine kadar geri çekilen spot altın fiyatı, ABD'de yeni Koronavirüs yardım paketinin ABD Doları'nda güçlenmeyi kontrol altında tutmasının etkisi ile hızlı bir şekilde 1.835 doların üzerine tırmandı.

Ancak analistler, ABD Doları'nın yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görünmeye devam etmesinin kısa vadede altın fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğini öngörüyorlar. Uzun vadede ise Biden'in ortaya koyduğu yeni Koronavirüs yardım paketinin kaderi altına yön verecek.

Spot altın için destek seviyesi 1.810 dolar ve buranın altında 1.791 dolar olmaya devam ediyor. Yukarı hareketlerde direnç 1.839 ve 1.861 dolar.

İç piyasada ise çeyrek altın yeni haftaya yükselişle başladı. Altının gramı 443 lirayı geçerken, çeyrek altın da 721 lira alış, 732 lira satış fiyatına sahip.