Altın fiyatları güne nasıl başladı?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 903 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 artışla 890,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,4 artışla 903,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.482 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 53 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 1.894 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 7,25, yıllık yüzde 69,97 artışla beklentileri aştı.