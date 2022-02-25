Altın fiyatları güne nasıl başladı?

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal operasyonunun sonrasında yükselişe geçen altın fiyatları kazanımlarının bir kısmını geri verdi.

Dün 922 liraya kadar yükselen gram altın bugün 900 liranın altında 858 liradan güne başladı. Gram dün kapanışta 855 lira seviyesindeydi.

Çeyrek altın ise güne 1403 liradan başlarken, dün jeopolitik gerilimin etkisiyle 1499 liraya kadar yükselmişti. Çeyrek dün kapanışta ise 1398 liraydı.

Ons altın ise söz konusu gerilimlerin ardından 1973 dolara kadar yükseldikten sonra dün günü 1903 dolardan kapattı. Ons bugün ise 1914 dolardan fiyatlanıyor.