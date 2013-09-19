Altın fiyatları Fed kararlarıyla hızlı yükseldi. ABD Merkez Bankası Fed, aylık 85 milyar dolarlık varlık alım programına devam kararı aldı.

Piyasalar Fed'in alımlarda 10-20 milyar dolarlık bir kısıntıya gitmesini bekliyordu. Fed'in kararının açıklanmasından önce 8 Ağustos'tan bu yana en düşük seviye olan 1291 dolara kadar düşen altın, karardan sonra hızla yükselerek 1347 dolara çıktı.

Varlık alımlarından geri çekilmeyi erteleme kararı piyasalar tarafından 'güvercin' bir duruş olarak yorumlanarak yatırımcıları altına yönlendirdi.