T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Altın fiyatları Fed kararlarıyla hızlı yükseldi

ABD Merkez Bankası Fed, aylık 85 milyar dolarlık varlık alım programına devam kararı aldı. Altın fiyatları Fed kararlarıyla hızlı yükseldi

19 Eylül 2013 01:34

 

Altın fiyatları Fed kararlarıyla hızlı yükseldi. ABD Merkez Bankası Fed, aylık 85 milyar dolarlık varlık alım programına devam kararı aldı.

Piyasalar Fed'in alımlarda 10-20 milyar dolarlık bir kısıntıya gitmesini bekliyordu. Fed'in kararının açıklanmasından önce 8 Ağustos'tan bu yana en düşük seviye olan 1291 dolara kadar düşen altın, karardan sonra hızla yükselerek 1347 dolara çıktı.

Varlık alımlarından geri çekilmeyi erteleme kararı piyasalar tarafından 'güvercin' bir duruş olarak yorumlanarak yatırımcıları altına yönlendirdi.

ETİKETLER

fedabdaltındolar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24