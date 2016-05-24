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Ekonomi

Altın fiyatları düşüşe geçti

Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indiriminin ardından altın yüzde 2'den fazla değer kaybetti

24 Mayıs 2016 21:15

Güne yatay bir başlangıç yapan ve 120 lira seviyelerinde dengelenen gram altın, yeni hükümetin piyasalar tarafından pozitif algılanması ve TCMB'nin beklentiler dahilinde 50 baz puan indirmesinin ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçerek 117,5 lirayı gördü.

Yurt içindeki iyimser havanın etkisiyle dolar/TL'nin 3,0120'den 2,96'nın altına kadar gerilemesi altın fiyatları üzerinde ana belirleyici olurken, küresel piyasalarda altının ons fiyatının da düşüşe geçmesi gram altındaki tepki alımlarını sınırladı.

haberler.com'un haberine göre, gün ortasında 1.242 dolar seviyelerinde yatay bir seyir izleyen altının onsu, öğleden sonra yaklaşık yüzde 1 değer kaybederek 1.239 dolara indi.

Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altını, hükümetin açıklanmasından önceki satış fiyatına göre 15 lira birden düşerek 788 liraya gerilerken, çeyrek altın da saat 15.50 itibarıyla 193 liradan satılıyor.

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