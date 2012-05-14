Altın fiyatları daha yükselecek mi?

Altın fiyatları 1562 dolara kadar geriledi. Altın Piyasaları Uzmanı Yıldırımtürk, altında düşüşün 1525 dolara kadar süreceğini, o seviyeden tepki geleceğini söyledi.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1 düşüşle 1562 dolara kadar geriledi. Altın, dolar bazında yılbaşından bugüne yüzde 10 değer kaybetti.

İç piyasada altının gramı 91, çeyrek altın 149 liradan satılıyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarındaki seyri NTV'deki Ekonomi Notları'nda değerlendirdi.

Yıldırımtürk şunları söyledi: "1525 dolardan tepki gelebilir. 1600'e kadar tekrar bir yükseliş olabilir. Ancak buradan tekrar gerileyecektir. Fed yeni bir parasal genişlemeden söz etmezse altın 1450 dolara kadar gerileyebilir. Çin bile yüzde 0.5 munzam karşılık indirimi yaptı. İç piyasayı canlandırmak istedi. Nakit ihtiyacı altın satışına neden oluyor. Paritenin dolar lehine olması altına negatif yansır. Altının gramı 87 liraya kadar gerileyebilir.

Güvenli liman uzun vade olduğunda geçerli. Uzun vadede altın kazandırmaya devam edecek. Kısa vadede Euro Bölgesi ülkelerinin nakit ihtiyacı var, daha yüksek faizle borçlanıyorlar. Yatırımcılar da faize doğru koşuyorlar, altından kaçıyorlar. 10-12 yıldan beri altın yükseliyor. 2500 dolar beklentilerinden hayli uzaktayız. 900 dolarlara kadar düzeltmenin olması gerekiyor. Altın her zaman paraya çevrilebilecek bir yatırım aracı. Altın fiyatı fiziki arz-talep nedeniyle oluşmuyor. Hala yüksek bir seviyedeyiz.