Çeyrek altın 168 liraya yükseldi!

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 102,30 lira, Cumhuriyet Altınının satış fiyatı ise 685,00 lira oldu. Lira ziynet 658 liraya alınırken, 672 liraya satılıyor. Çeyrek altının satış fiyat ise 168 lira oldu.

ABD Merkez Bankası (FED ) ekonomiyi desteklemek için yeni parasal genişleme planı açıklaması piyasalara doping etkisi yaptı. Euro, dolar karşısında 1.30'un üzerine çıkarken, altının onsu 6 ayın en zirvesi olan 1.770 doları geçti. İçeride altını gram fiyatı 103 TL'ye yaklaştı, dolar 1.80 TL'nin altına indi.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) her ay 40 milyar dolarlık mortgage tahvil alımı yapacağını duyurmasını piyasalar adeta coşkuyla karşıladı.

ABD'de Dow Jones endeksi dün önceki kapanışa göre yüzde 1.55 oranında yükselerek günü son beş yılın en yükseği olan 13 bin 539 puandan kapatırken, Brezilya'da Bovespa endeksi ise günü yüzde 3.40 oranında yükselişle 61 bin 958 puandan kapattı.

Asya hisse senedi piyasalarında da yüzde 2 ile yüzde 3 oranlarında değişen yükselişler görüldü. İMKB de dışarıdaki havaya paralel haftanın son işlem gününde yüzde 2'ye yakın artışla başladı.

Dolar eridi

Uluslararası piyasada Euro/dolar paritesi Fed kararlarından sonra 1,3034 seviyesine kadar yükseldi. 24 Temmuz'da 1,2040 seviyelerine kadar gerileyen parite Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Fed'in parasal genişlemeye gideceği yönündeki beklentilerle yükselişe geçmişti.

Altın 7 ayın zirvesinde

Fed'in yeni destek önlemleri açıklamasının ardından altın fiyatları da yükselişe geçti. Fed'in açıklamasıyla artan risk iştahı değerli metallere alım getirdi.

Uluslararası piyasalarda altının onsu son 7 ayın en yükseğine çıkarak 1.777,95 doları gördü.

Bu seviyeyi en son 29 Şubat 2012'de gören altının onsu 1.770 doların üzerinde işlem görmeye devam ediyor.

Petrol de yükseldi

Ham petrol fiyatları da Fed'in parasal genişlemeye gitmesinin ardından yükseldi. ABD ham petrolünün ekim ayı teslimi varil fiyatı 1 dolar artarak 99,31 dolar, Londra Brent tipi ham petrolün Ekim ayı teslimi varil fiyatı ise 86 sent artarak 116,74 dolar seviyesinde bulunuyor.