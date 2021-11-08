Gram altında yeni zirve: 571 TL

Altın fiyatları geçen hafta ABD'den gelen güçlü tarım dışı istihdam ve işsizlik verileriyle yükselişe geçmişti. Altın fiyatları yeni haftada da yükselişini koruyor. Gram altın gün içinde 571 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesine ulaştıktan sonra 569 lira seviyesine çekildi. Çeyrek altın ise gün içinde 931 liraya kadar yükseldi.

Geçtiğimiz hafta 1818 dolara kadar yükselerek kapanışını da yine bu seviyeden yapan ons altın, yeni haftaya 1820 dolar seviyesinden başladı. Ons, gün içinde 1818-1920 aralığında seyretmeye devam ediyor.

Gram altın ise 566 liradan yeni haftaya başladı. Geçtiğimiz hafta 550 lira seviyelerinde yatay seyreden gram, gelen verilerden sonra küresel piyasalardaki yükselişle haftayı 565 liradan kapatmıştı. Gram altın gün içinde 571 liraya kadar yükselerek yeni rekor kırdı. Gram şuanda 569 lira seviyesinden fiyatlanıyor.

Çeyrek altın ise güne 925 liradan başlarken, geçtiğimiz hafta 928 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. Çeyrek şuanda 931 lira seviyesinde seyrediyor.