Altın fiyatları 7 haftanın en yükseğinde

Altının ons fiyatı, 7 haftanın en yüksek seviyesi olan 1.281 dolara çıktı. Hürriyet'te yer alan habere göre, altının ons fiyatı yukarı yönlü ivmesini artırarak günü yüzde 1,6 yükselişle 1.266 dolardan tamamladı.

ABD ve Japonya Merkez Bankalarının faizlerde ve para politikası duruşunda değişikliğe gitmemesinin ardından dolar/yen paritesi son 1,5 yılın en düşük seviyesine gerilerken, buna bağlı olarak dolar endeksinin de gerilemeye devam ettiği görüldü.

Doların değer kaybından destek bulan altının ons fiyatı, 11 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 1.281 dolara çıkmasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 1.277 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, teknik olarak 1.283 dolar seviyesinin direnç, 1.257 doların ise destek konumuna geldiğini belirterek, bugün açıklanacak makro ekonomik verilerin altınfiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Dünü 114,55 liradan tamamlayan altının gram fiyatı ise bugün 115,90 liraya çıkarak 22 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Dolarda rüzgâr tersine

Dolar/TL, yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesi olan 2,8006'yı gördü.

Dün, ABD'de büyüme verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından 2,8055 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü 2,8135 seviyesinden tamamlamıştı.

Bugün Asya piyasalarında güne yatay başlayan dolar/TL, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 2,8070 seviyesinin kırılmasının ardından ivme kazanan düşüşüyle 2 Kasım 2015 tarihinden bu yana gördüğü en düşük seviye olan 2,8006'ya kadar geriledi.

Dolar endeksi, bugün 8 ayın en düşük seviyesine gerilerken, buna bağlı olarak diğer para birimleri ve emtialar da yükseliş eğilimini sürdürüyor.

Analistler, dün ABD'de beklentilerin altında gerçekleşen büyüme verileri ve JaponyaMerkez Bankası'nın (BoJ) para politikası duruşunu değiştirmemesinin ardından küresel piyasalarda doların değer kaybetmeye devam ettiğini belirtiyor.

Dolar/TL'nin 2,80'in altına gerilemesi durumunda 2,77 seviyesinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, olası yükselişlerde ise 2,82 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini dile getiriyor.