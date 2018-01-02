Altın fiyatları 2018 yılına yükselişle başladı

Altın fiyatları yeni yıla güçlü bir başlangıç yaptı. Altın üs üste sekiz gün yukarı yönde hareket etti ve 2011 yılının ortasından bu yana en uzun yükseliş serisini gerçekleştirmeye yöneldi. Metal, dolardaki zayıflama ile birlikte son yedi yılın en büyük yıllık kazancını gerçekleştirdi.



Bloomberg HT'de yer alan habere göre, spot altın yüzde 0.4 yükselişle ons başına 1,307.74 dolara kadar çıkarak 26 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından Singapur saati ile 11:51'de 1,306.80 dolara geldi. Altın geçen yıl yüzde 14 değer kazanırken, Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 8.5 kayıpla 2005'ten bu yana en keskin düşüşünü gerçekleştirdi.



Altın 2017 yılında, iyileşen ekonomiye ilişkin işaretlerin artması ile birlikte, ABD'de hisse senetlerinin rekor seviyelere çıkması ve Fed'in üç kez faiz artırımına gitmesine karşın güçlü bir seyir izledi. Fed politika yapıcıları 2018 yılında üç faşiz artırımı öngörürken, diğer önemli merkez bankaları, Avrupa Merkez Bankası'nın varlık alımlarını bu aydan itibaren yarı yarıya düşürmesi ile birlikte daha sıkı parapolitikalarına yöneldi.



Singapur2da Oand Corp.'un kıdemli piyasa analisti Jeffrey Halley, "ABD faizlerinin izlediği yola ilişkin küresel rehavet oldukça düşük seviyede kalmaya devam ediyor ve değerli metaller bütün olarak bu durumdan faydalanmayı sürdürmeli," dedi ve "Piyasa sizin ayakta kalabileceğinizden daha uzun süre mantık dışı hareket edebilir" şeklindeki eski bir söz halen etkisini koruyor gözüküyor ve altın piyasası halen bu durumda" şeklinde görüş bildirdi.



Diğer değerli metallerden spot gümüş yüzde 0.3 yükselerek ons başına 16.9849 dolara çıkarken, platin yüzde 0.4 prim yaparak ons başına 931.98 dolara ulaştı ve palladyum yüzde 0.6 yükselerek ons başına 1.069.35 dolar ile 2001'den bu yana en yüksek seviyesi yakınına geldi.