Altın fiyatları 2 ayın en düşüğünde

Asya piyasalarında güne 1.220 doların üzerinde başlayan altının ons fiyatı, Japonya'da açıklanan enflasyon verisinin yüzde 0,3 azalışa işaret etmesinin ardından düşüşe geçerek, 1 Nisan'dan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 1.211,6 dolara kadar geriledi.

Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının tamamını telafi eden ons altın, saat 10.20 itibarıyla 1.221,1 dolar seviyelerinde dengelendi.

Altının gram fiyatı ise, ons fiyatındaki dalgalanma ve dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 115,5 liraya çıktı. Dün 115,0-116,6 lira aralığında dalgalı bir seyir izleyen gram altın, günü yüzde 0,47 azalışla 115,1 liradan tamamlamıştı.

Peki çeyrek altın ne kadar?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 190 lira, cumhuriyet altını ise 775 liradan satıldı