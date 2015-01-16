Altın fiyatları 10 ayın en yükseğinde

Altının ons fiyatının yükselmesi ve doların Türk Lirası karşısında değer kazanmasına paralel yurt içinde altının gram fiyatı 95,54 TL'ye çıkarak yaklaşık 10 ayın en yüksek seviyesini gördü.

2014 yılı kasım ayının başından bu yana yönünü yukarıya çevirerek yükseliş seyri izlemeye başlayan altın fiyatları, İsviçre Merkez Bankası'nın kur sınırlamasını kaldırması ve mevduat faiz oranında indirime gitmesiyle hızlı bir yükseliş yaşadı. Dün güne 1.228,84 dolardan başlayan altının ons fiyatı bu seviyeden gelen güçlü alımların etkisiyle günü 1.262,88 dolardan tamamlamıştı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, teknik olarak altının ons fiyatında 1.277 dolar seviyesinin ilk direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, bu seviyenin aşılması durumunda 1.300 doların gündeme gelebileceğini ifade ediyor. Analistler, aşağı yönlü hareketlerde ise altının ons fiyatında 1.250 doların destek konumuna gelebileceğini dile getiriyor.

Yurtiçinde ise altının gram fiyatı ons fiyatının yükselmesi ve doların TL karşısında değer kazanmasının etkisiyle 5 Mart 2014'ten beri gördüğü en yüksek seviye olan 95,40 TL'ye çıktı.

Analistler, altının gram fiyatında 93,26 TL'nin destek, 96 TL'nin direnç konumunda olduğunu ifade ederek, yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde ise 98,50 TL'nin hedeflenebileceğini aktarıyor.

Balıkesir Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı İrfan Günsay, 12 Ocak'ta 89 lira olan gram altın fiyatının, haftanın son iş gününü 94 liradan, hafta başında 153 TL olan çeyrek altının 160 TL'ye yükseldiğini söyledi.