Altın fiyatları

Çeyrek altın satış fiyatı bugün 200 liranın üzerine çıktı. İstanbul Kapalıçarşı'da bugünkü açılışta çeyrek altın satış fiyatı 200 lira, yarım altın satış fiyatı 398 lira Cumhuriyet Ata Lira satış fiyatı ise 812 lira oldu.

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 121,30 lira olan Kapalıçarşı'da altının dünkü kapanış ve bugünkü açılış fiyatları şöyle gerçekleşti: