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Ekonomi

Altın fiyatları

Çeyrek altın satış fiyatı bugün

12 Mayıs 2016 14:15

Çeyrek altın satış fiyatı bugün 200 liranın üzerine çıktı. İstanbul Kapalıçarşı'da bugünkü açılışta çeyrek altın satış fiyatı 200 lira, yarım altın satış fiyatı 398 lira Cumhuriyet Ata Lira satış fiyatı ise 812 lira oldu.

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 121,30 lira olan Kapalıçarşı'da altının dünkü kapanış ve bugünkü açılış fiyatları şöyle gerçekleşti:

ALTIN Alış Satış
Gram Altın 120,49 120,54
Çeyrek Altın 192,36 196,73
Yarım Altın 383,71 393,66
Tam Altın 769,45 784,53
Cumhuriyet Altını 793,00 803,00
Ata Altın 794,42 814,36
18 Ayar Altın 87,84 87,92
22 Ayar Altın 109,74 109,83
Reşat Altın 560,00 572,00
Ons 1.271,54 1.271,70

 

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