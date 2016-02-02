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Ekonomi

Altın fiyatı son üç ayın zirvesini gördü

Altının ons fiyatının 1130 dolara çıktığı belirtildi

02 Şubat 2016 21:52

Altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimine karşın döviz kurlarındaki sakin seyrin etkisiyle yurt içinde güne yatay başlayan altının gram fiyatı ise şu dakikalarda 106,75 lira seviyelerinden alıcı buluyor. 

Şubuo'nun haberine göre, altın ons fiyatı dün Çin, Avrupa ve ABD'de açıklanan imalat verilerinin ardından küresel ekonominin zayıfladığı endişeleriyle değer kazanarak 1.130 dolar sınırına kadar yükseldi. Bugün de Asya piyasalarında yükselişini sürdürerek 1.130,60 dolar ile son üç ayın zirvesini gören altının ons fiyatı şu dakikalarda 1.125 dolar seviyelerinde dengelendi.

Analistler, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve merkez bankalarının genişlemeci politikalarının altın fiyatındaki yükselişi desteklediğini belirterek, Cuma günü ABD'de açıklanacaktarım dışı istihdam verisinin yön üzerinde belirleyici olabileceğini ifade ediyor.

Yurt içinde dolar kurundaki seyrin altın fiyatı üzerinde ana belirleyici olmaya devam ettiğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının gram fiyatında 105,70 liranın destek, 108,50 liranın ise direnç olarak öne çıktığını vurguluyor. Kapalıçarşı'da şu dakikalarda çeyrek altın 176,50 liradan, Cumhuriyet altını ise 717 liradan satılıyor.
 

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