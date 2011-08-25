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Ekonomi

Altın fiyatı 2 günde yüzde 9 eridi İSTANBUL (A.A)

25 Ağustos 2011 20:43

-Altın fiyatı 2 günde yüzde 9 eridi İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında son iki günlük düşüş yüzde 9'u aştı.  Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının satış fiyatı iki gün öncesine göre yüzde 9,16 düşerek 108,05 liradan 98,15 liraya, Cumhuriyet Altının satış fiyatı da yüzde 9,15 düşerek 732,00 liradan 665,00 liraya geriledi. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı kapanışta düne göre yüzde 5,53 oranında düşerek 98,15 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,41 oranında düşerek 665,00 liraya geriledi. Uluslararası piyasalarda da altının ons fiyatı dünkü düşüşün ardından bugün de 1.703,05 dolara kadar geriledi. Akşam saatlerinde 1.730 dolar seviyelerinde tutundu. Bu seviyeler dikkate alındığında ons fiyatındaki iki günlük düşüş yüzde 5,38'e ulaşmış durumda.

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