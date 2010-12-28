-ALTIN, EN POPÜLER TASARRUF YÖNTEMİ İSTANBUL (A.A) - 28.12.2010 - Türk halkı için en popüler tasarruf yöntemi altın almak. MasterCard tarafından Türk halkının kredi/banka kartı kullanım, tasarruf ve harcama eğilimlerini ölçümlemek amacıyla gerçekleştirilen ve Türkiye'nin kentsel nüfusunu temsil eden 11 il merkezinde yaptırılan MasterIndex araştırmasına göre, en popüler tasarruf yöntemi altın almak. Araştırma sonuçları, 2010 yılında halkın yüzde 13'ünün altın alarak tasarruf yaptığını gösterirken, bu oran MasterIndex araştırmasının yapılmaya başladığı 1998 yılından bu yana en yüksek orana ulaştı. Ankete katılanlar arasında sadece 2010 yılında yatırım yaptıklarını söyleyen grup incelendiğinde ise en favori yatırım aracının yüzde 22 ile yine altın olduğu görülürken, altının ardından sırasıyla; yatırımlarını Türk Lirası olarak evde tutmak, Türk Lirası olarak banka faizine yatırmak, döviz alıp evde tutmak, döviz olarak banka faizine yatırmak, yatırım fonu almak, taşınmaz mülk almak, hisse senedi almak, repo yapmak ve yurt dışındaki bir bankada değerlendirmek geliyor. Türk halkının tasarruf alışkanlıkları cinsiyet ayırımına göre incelendiğinde, kadınların tasarruf araçlarında ilk tercihinin altın almak, erkeklerin ise Türk Lirası olarak evde tutmak olduğu görülürken, 65 yaş üstü katılımcıların üçte biri birikimlerini bankaya yatırmadan evde tuttuğunu belirtiyor. Yatırımlar yaş gruplarına göre incelendiğinde 35–44 yaş grubunun yüzde 49 ile en fazla tasarruf yapan yaş grubu olduğu gözlendi. -DÖVİZE İLGİ AZALIYOR- MasterIndex sonuçlarına göre, yatırımlarını döviz olarak değerlendirenlerin oranı her yıl geriliyor. Tüm Türkiye genelinde yatırımlarını döviz mevduatında veya evde döviz tutarak değerlendirenlerin oranı yüzde 10 olurken, sadece yatırım yapan nüfus değerlendirildiğinde bu oran yüzde 17'ye çıkıyor. Dövize yatırım yapanlar yaşlarına göre incelendiğinde, 35 yaş altı ve 35 yaş üstü yatırımcıların davranışlarında önemli farklar gözlemleniyor. Sonuçlar, 35-54 yaş arası yatırımcıların eski alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçemediğini ve daha genç yatırımcıların neredeyse iki katı döviz yatırımı yaptığını gösteriyor. -KARADENİZ BÖLGESİ TASARRUFTA İLK SIRADA- MasterIndex araştırmasına göre, Karadeniz Bölgesinde yaşayanların yüzde 60'ı tasarruf yaptığını belirtiyor. Karadeniz Bölgesi halkı, diğer bölgelerde yaşayanlara oranla hemen hemen tüm tasarruf araçlarını kullanmada ilk sırada gelirken, bölge halkının yüzde 17'si döviz alıp yastık altı, yüzde 20'si Türk Lirası banka faizi, yüzde 16'sı hisse senedi, yüzde 6'sı ise repo yatırımını tercih ediyor. Bölgelere göre en fazla tercih edilen tasarruf aracı incelendiğinde, Marmara Bölgesi'nde yaşayanların yüzde 23'ünün Türk Lirası yastık altını tasarruf aracı olarak kullandığı görülürken, altın alımında ise yüzde 17'lik tercihle İç Anadolu Bölgesinde yaşayanlar başı çekiyor. Taşınmaz mülk alımı konusunda ise yüzde 6 ile Doğu Anadolu Bölgesi halkı ilk sırada yer alıyor.