-ALTIN, EN İYİ YATIRIM ARACI ADANA (A.A) - 30.12.2010 - Uluslararası piyasalara paralel olarak 2010'da fiyatı yüzde 32 oranında artan 24 ayar külçe altın ile yüzde 30 oranında artan çeyrek altın yatırımcısının yüzünü güldürdü. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, her zaman için en güvenli liman olarak görülen altının, yatırım enstrümanları arasındaki önemini 2010 yılında da sürdürdüğünü ifade etti. Yatırım amaçlı ve özel günlerde hediye olarak tercih edilen altının bu yılda yükselişinin devam ettiğini vurgulayan Başman, uluslararası borsalarda bir ons altının halen 1405 dolar seviyelerinden işlem gördüğünü bildirdi. Başman, 1 Ocak 2010 tarihinde gramı 53,10 lira olan 24 ayar külçe altının fiyatının yüzde 32 oranındaki artışla 29 Aralık itibariyle 70,30 kuruşa çıktığını belirterek, çeyrek altının ise 1 Ocak'ta 88,50 kuruş olan fiyatının ise yüzde 30'luk artışla 115 liraya kadar yükseldiğini söyledi. Başman, 2011'de de altının bu yükselişinin devam edeceğini ve bir ons altının 1750 dolar seviyelerinde olacağının tahmin edildiğini ifade etti. ''Altın her zaman yatırım aracı olduğunu kanıtladı'' diyen Başman, yükselişi, uluslararası piyasalardaki artışın yanı sıra Avrupa ülkelerinde altına yapılan yatırımların tetiklediğini vurguladı. Başman, daha önceleri Avrupa'nın yatırım karakterinde altının yer almadığını anımsatarak, ''Ancak, son yıllarda özellikle Avrupa ülkelerinde altın önemli bir yatırım aracı haline geldi. Başta bankalar olmak üzere Avrupa ülkelerindeki çoğu finans kuruluşu altın fonu oluşturmaya başladı'' diye konuştu. -KUYUMCU ESNAF NAKİT SIKINTISINDA- Fiyatların yüksek olmasından dolayı kar elde etmek isteyen tasarruf sahiplerinin yastık altındaki altınları çıkartarak kuyumculara koştuğunu belirten Başman, şunları kaydetti: ''Yatırımcı doğal olarak elindeki altını satarak kar sağlamak istiyor ama kuyumcu esnafındaki nakit sıkıntısı had safhada. Üyelerimiz fiyatlar yüksek olduğundan satış yapamaz duruma geldi. Kuyumcu esnafı ancak sattığı kadar altın alabiliyor. Kasasında parası olmayan kuyumcular fiyatların yüksekliğinden dolayı altın satamayınca işyerlerini satış yapmadan kapatmak durumunda kalıyor. Üyelerimiz, yılbaşı öncesinde de umdukları satışı gerçekleştiremedi.''