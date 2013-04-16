Altın en çok Avrupa'yı etkiledi

Altın üreticisi ülkeler dışında altın rezervine ağırlık veren merkez bankaları da düşüşten olumsuz etkileniyor. Bu ülkelerin başında ise yine krizde olan Avrupa ülkeleri var.



Altın fiyatları son zamanlardaki en sert düşüşünü yaşadı. Fiyatlar 21 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ekonomik krizle mücadele eden Portekiz, Yunanistan ve İtalya bu düşüşten en çok etkilenen ülkeler arasında.

Çünkü bu ülkeler rezervlerinin çoğunu altında tutuyor. Örneğin, altının Portekiz'in toplam rezervleri içindeki payı yüzde 91.

Yunanistan'da bu oran yüzde 83, italya'da da yüzde 73 seviyesinde.