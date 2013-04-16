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Ekonomi

Altın en çok Avrupa'yı etkiledi

Avrupa'nın zor durumdaki ülkelerine bir darbe de altından geldi

16 Nisan 2013 14:07

Altın üreticisi ülkeler dışında altın rezervine ağırlık veren merkez bankaları da düşüşten olumsuz etkileniyor. Bu ülkelerin başında ise yine krizde olan Avrupa ülkeleri var.
 
Altın fiyatları son zamanlardaki en sert düşüşünü yaşadı. Fiyatlar 21 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ekonomik krizle mücadele eden Portekiz, Yunanistan ve İtalya bu düşüşten en çok etkilenen ülkeler arasında.

Çünkü bu ülkeler rezervlerinin çoğunu altında tutuyor. Örneğin, altının Portekiz'in toplam rezervleri içindeki payı yüzde 91.

Yunanistan'da bu oran yüzde 83, italya'da da yüzde 73 seviyesinde.

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