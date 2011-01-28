Altın düşüşte, dolar zirvede...

T24 - Küresel ekonominin geleceğine yönelik iyi beklentiler, güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarındaki düşüşün sürmesine neden oluyor. Gelen satışlarla, 1,30 dolar sınırına gelen altının onsu sön dört ayın en düşük seviyelerini test ediyor. Kur tarafında ise dolardaki yükseliş devam ediyor. Dolar/TL 1.60 seviyesine yakın seyrediyor.

New York'taki vadeli işlemlerde 1,320 doların altına sarkan altının onsu, elektronik işlemlerde 1,311 dolara gerileyerek 1 Ekim'den beri en düşük seviyeyi gördü.



Altının onsu şu anda 1,315 doların hafif üzerinde işlem görürken, içerde cumhuriyet altını 460 lira, çeyrek altın ise 115 liradan satılıyor.



1,320’nin altı önemli

ABD Merkezli varlık yönetimi şirketi Prospector Asset Management'ın başkanı Leonard Kaplan altının daha önce destek seviyesi olarak görülen 1,320 dolar altında kalması durumunda fonların daha fazla satış için ikna olacağını ve bunun da değerli madendeki yükselişin sonunu getirebileceğini söyledi.



Kaplan, "Altın almak isteyen herkes şimdiye kadar zaten alımlarını gerçekleştirdi. Artık bu fiyatlarda alıcı kalmadı" dedi. 10 yıldır aralıksız olarak yükselen altın, 7 Aralık 2010'da 1,432 doları görerek tarihi rekorunu kırmış hem tahvil hem de hisse senetlerine kıyasla daha fazla getiri sağlamıştı.



İyi gelen veriler etkili oluyor

Uzmanlar, ekonominin geleceğine yönelik olumlu beklentilerin güvenli liman olarak görülen altından çıkışı hızlandırdığını belirtiyor.



Chicago merkezli LaSalle Futures Group yatırım danışmanlığı şirketinden metal işlemcisi Matt Zeman yaptığı değerlendirmede, "Genel olarak bakıldığında ekonomik veriler iyileşiyor. İnsanlar, altın gibi riskli dönemlerde yöneldikleri varlıklardan çıkıyor" dedi.



Çin ve Hindistan'ın talebi azalıyor

Fiyatlarının gerilemesinde, dünyanın en büyük altın talebini gerçekleştiren Çin ve Hindistan'ın faiz oranlarını artırmasının da etkili olduğu belirtiliyor.



Yatırımcılar, her iki ülkenin de faiz oranlarını artırmasının büyümeyi yavaşlatacağı ve bunun da altın talebini aşağı çekmesini bekliyor.



Altının yanı sıra, gümüş fiyatları da hafif gerileyerek yüzde 0.4 düşüşle 27 dolara geldi. Geçen yıl yüzde 84 artan gümüş, bu aybaşından beri yüzde 13 geriledi.



Dolar 1.60'a dayandı



İçerde döviz ve hisse senetleri tarafında da oldukça hareketli bir gün yaşanıyor.



Kapalıçarşı'da dövizin satış fiyatı 1,5910 liraya çıkarak, 1,6000 lira sınırına dayandı. Borsa da yaklaşık bir aylık aradan sonra 63 bin puan seviyelerine geri döndü.



Kapalıçarşı'da 1,5830 liradan alınan dolar, 1,5910 liradan satılırken, euronun alış fiyatı 2,1700 lira, satış fiyatı ise 2,1770 lira seviyesinde bulunuyor.



İMKB 100 Endeksi, yaklaşık bir aylık aradan sonra 63.000 puan seviyelerine geri döndü. Yaşanan düşüşte banka ve endekste ağırlığı olan şirket hisselerinde gelen satışların etkili olduğu görüldü.