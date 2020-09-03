Altın düşüşe geçti, gram altın 458 TL'ye kadar indi

Gram altın güne 458 TL seviyelerinden başladı.

Küresel piyasalarda ons fiyatı 2 bin dolar seviyesine yaklaşsa da rallisini sürdürmeye devam etti. Bugün doların değerlenmesiyle 1929 dolara inen ons yerli piyasada gram altını da etkiledi.

Gram altın sabah saatlerinde 458 TL'den, çeyrek altın 742 TL'den, cumhuriyet altını ise 3 bin 55 TL'den işlem görüyor.

Türkiye'de bugün piyasalar açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor. Yurt dışında ise dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündemi takip edilecek.