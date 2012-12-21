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Ekonomi

Altın dört ayın en düşüğünde

Son üç günde yüzde 3 değer kaybederek 1650 doların altına inen altın, son dört ayda ilk kez 200 günlük hareketli ortalamasının altına geriledi

21 Aralık 2012 14:25

Son üç günde yüzde 3 düşen altının ons fiyatı 1650 doların altına indi.
 
Altın bu hafta sert bir satış dalgasına maruz kaldı.

Son üç günde yüzde 3 değer kaybederek 1650 doların altına inen altın, son dört ayda ilk kez 200 günlük hareketli ortalamasının altına geriledi. Spot altın, bu düşüşle son dört ayın en düşük düzeylerine geriledi.

Altının değer kaybetmesinde, hedge fonların satışları etkili oldu. Hedge fonların, altın yatırımlarını nakde çevirme ihtiyacı duyduğu spekülasyonu yapılıyor.

Bu arada mali uçurumla ilgili belirsizlik de hedge fonları etkiledi. Çünkü mali uçurum gerçekleşirse, sermaye kazancından alınan vergiler de artacak. Hedge fonlar, ödemeleri gereken ekstra vergi için gerekli kaynağı altın satarak elde ediyor.

Diğer yandan, ABD'de dün açıklanan olumlu 3. çeyrek büyüme verisi de altına gelen satışı hızlandıran bir diğer etken oldu. ABD ekonomisindeki olumlu seyir, güvenli liman olarak algılanan altına satış gelmesine yol açtı.

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