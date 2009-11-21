Altın değer kazandı, petrol fiyatları düştü

T24 - Uluslararası piyasalarda, ABD Doları, Japon Yeni dışındaki önemli para birimleri karşısında değer kazandı. Altın da değer kazanırken, petrol fiyatları geriledi.



ABD'de işsizlik maaşı başvuruları değişmedi.



Çalışma Bakanlığı verilerine göre, önceki hafta 505 bin olan işsizlik maaşı başvuru sayısı, geçen hafta da değişmedi. Öte yandan, bir aylık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 514 bin ile yılın en düşük düzeyine geriledi. ABD'de ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 0,3 arttı.



Açıklanan verilere göre, enerji fiyatları ve yeni otomobil satışlarının etkisiyle geçen ay tüketici fiyatları beklentilerin üzerinde gerçekleşti.



Enerji ve gıda fiyatları dışarıda tutularak hesaplanan çekirdek tüketici fiyatları ise yüzde 0,2 artış gösterdi.



Ekim ayında enerji fiyatları yüzde 1,5 arttı. Sadece konutlarda kullanılan yakıttaki artış ise yüzde 6,3 oldu. Geçen ay gıda fiyatları ise yüzde 0,1, yeni otomobil fiyatları yüzde 1,6 yükseliş gösterdi.



Büyük Buhrandan bu yana en uzun durgunluğun yaşanmasının yansıması olarak geçen yıl ekim ayından bu yana fiyatlar yüzde 0,2 gerilemiş oldu.



Enflasyonun düşük seyretmesi, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomiyi canlandırmak için faiz oranlarını rekor düzeyde düşük tutmasına imkan tanıyor.



Öte yandan, ABD'de ekim ayında yeni konut inşaatları yüzde 10,6 geriledi.



Konut piyasasına yönelik gelecekteki hareketliliği gösteren inşaat izinleri ise yüzde 4 geriledi.



ABD Doları'nın uluslararası döviz borsalarında önemli para birimleri karşısında, Pazartesi günü kapanış ve Cuma günü değerleri şöyle oldu:



Para birimi pazartesi cuma



Japon Yeni 89,57 88,97

İsviçre Frangı 1,0081 1,0175

Kanada Doları 1,0468 1,0697



Londra döviz piyasasında pazartesi günü 1,4966 dolardan kapanan avro, cuma kapanışta 1,4845 dolara indi. Aynı borsada haftaya 1,6705 dolarda giren İngiliz Sterlini ise cuma kapanışta 1,6500 dolara geriledi.



Altın fiyatları yükseldi



Altın fiyatları hafta içinde değer kazandı. Londra borsasında, altının ons fiyatı, hafta içinde pazartesi günü 1.116,10 dolar iken, cuma günü 1.146,40 dolardan kapandı.



Borsalar değer kaybetti



ABD'de, New York Menkul Kıymetler Borsası'ndaki endeksler, Dow Jones dışında bu haftayı düşüşle kapattılar.



Dow Jones Endeksi, ortalama yüzde 0,5 oranında değer kazanarak 10.318,16 puandan haftayı tamamladı.



Teknoloji endeksi Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 1 ve Standard and Poor's 500 endeksi de yüzde 0,2 oranlarında değer kaybıyla haftayı kapattılar.



Tokyo Borsası'nda, Nikkei Endeksi geçen hafta 272,63 puan değer kaybetti. Tokyo dört haftadır değer kaybediyor.



Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda FTSE-100 endeksi de 44,97 puanlık düşüşle 5.251,41 puandan haftayı kapattı.



Petrol fiyatları geriledi



Uluslararası ham petrol fiyatları, küresel talebe yönelik kaygılar nedeniyle hafta içinde değer kaybetti.



Hafta başında, varili 78 dolar olan petrol, hafta sonunda ABD Dolarının da toparlanmasıyla 76,72 dolara geriledi.

