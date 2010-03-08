Altın çoştu çeyreği bile 94 lira oldu

T24 - Altın yine çoştu! Altın son bir kaç gündür hızla artmaya başladı. Bir zamanlar 50 lira olan çeyrek 100 liraya koşuyor! 22 ayar bilezik fiyatları 56,50 lira, çeyreğin fiyatı ise 94,50 lira oldu. Kuyumcular çeyreğin 100 lirayı aşmasından korkuyor.





Altın fiyatlarının uluslararası piyasalarda yeniden yükselişe geçerek ons fiyatının son iki hafta içerisinde 1080 dolardan, 1145 dolara yükseldiği bildirildi. Altın fiyatlarının yükselmesinin ardından 22 ayar bilezik fiyatlarının 56,60 lira, çeyreğin fiyatının ise 94,50 lira olduğu belirtildi.



Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altının her zaman iyi bir yatırım aracı olduğunu belirterek, son iki hafta içerisinde yeniden yükselişe geçmesinin bu durumu kanıtladığını söyledi. 14 Şubat Sevgililer Günü'nün ardından altında hiç beklemedikleri bir yükseliş yaşanmaya başladığını ifade eden Başman, şöyle konuştu: “İki hafta önce uluslararası piyasalarda ons fiyatı 1080 dolar altın fiyatları 1145 dolara kadar çıktı. Bu artışa hiç kimse bir yorum getiremiyor. Çünkü kimse yükseleceğini ummuyordu. Onsunun 950 dolara gerilemesini beklerken fiyatlar uçtu. Önümüzdeki süreçte de fiyatlar yükselebilir de, inebilir de” dedi.





Çeyreğin fiyatı 94,50 Lira oldu



Başman, Türkiye'de de daha önce gramı 50,70 lira olan işlenmiş 22 ayar bileziğin fiyatının artarak 56,50 liraya, 84 liraya kadar gerileyen çeyreğin fiyatının da 94,50 liraya kadar çıktığını kaydetti.



Başman, “Uluslararası borsalarda artışın devam etmesi durumunda 22 ayar bileziğin gram fiyatı 60 liraya çıkabilir, çeyreğin fiyatı ise 100 lirayı aşabilir” dedi.



Fiyatların artmasının kuyumcularda altın satışların durma noktasına getirdiğin ifade eden Başman, şunları kaydetti: “14 Şubat Sevgililer Günü'nden bu yana satış yapamaz olduk. Yükseliş nedeniyle vatandaşlar altın alma talebini durdurdu. Son günlerde ne altın alan ne de satan var. Tek umudumuz fiyatların düşmesi ve vatandaşın yeniden alım yapması.”







