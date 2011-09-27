'Altın çok daha yükselecek'

T24 - Altının ons fiyatı yeniden 1650 doların üzerine çıktı. ABD'li ünlü yatırımcı Jim Rogers, altının gelecek birkaç yılda çok daha yüksek düzeylere çıkacağını öngördü.



Altın fiyatları dört günlük kayıplar sonrası bugün dolardaki düşüşün desteğiyle yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.



Altının ons fiyatı yeniden 1650 doların üzerine yükseldi.



Altının onsu 22 Ağustos'ta 1911 doları aşarak rekor kırmış, daha sonra bu seviyeden düşüşe geçmişti. Altın dün 1600 doların da altını gördü.



ABD'li ünlü yatırımcı Jim Rogers, emtia fiyatlarında uzun vadede yükselişin süreceğini söyledi.



Altın ile gümüşün gelecek birkaç yılda çok daha yüksek düzeylere çıkacağını belirten Rogers, petrol fiyatlarınınsa kanıtlanmış rezervlerin giderek azalması nedeniyle toparlanacağını ifade etti.



Rogers, ayrıca, şu an yatırım yapmayı düşündüğü tek sektörün tarım olduğunu, değerli metallerinse ikinci sırada geldiğini dile getirdi.