Altın çocuktan örnek davranış

Pekin’de 8 altın madalya kazanarak tarihe geçen yüzücü Michael Phelps, Speedo’dan aldığı para ödülünü çocuklar yararına değerlendirecek.





Pekin 2008’de kazandığı 8 altın madalya ile akıllarda yer eden ABD’li yüzücü Michael Phelps, sponsor firması Speedo’dan aldığı 1 milyon dolarlık para ödülünü, çocuklar için harcayacak. Phelps, bu para ile adına kurduğu vakıf ve Speedo’nun ortak yürüttüğü bir kampanya kapsamında, ABD’nin 8 kentini dolaşıp, oradaki çocuklara olimpiyat deneyimlerini anlatacak.



"Hayal et, planla ve hedefe ulaş" sloganıyla yola çıktıkları eğitim programı kapsamında, çocukların sağlıklı ve aktif hayatlar sürmelerini amaçladıklarını ifade eden Phelps, "Hedeflerim, havuzun ötesinde. Diğer insanların hayallerini gerçekleştirmesini isterken, çok sevdiğim bu sporun da gelişmesine katkıda bulunuyorum" dedi.



Speedo, geçen hafta Michael Phelps Vakfı’na 200 bin dolarlık daha para ödülü vereceğini açıklamıştı.



