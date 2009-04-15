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Spor

'Altın çocuk' ringlere veda etti

15 Nisan 2009 16:16

Ringlerde "Altın Çocuk" lakabıyla tanınan, 6 ayrı sıklette dünya şampiyonluğu bulunan ABD'li boksör Oscar De La Hoya, profesyonel boks yaşamını bıraktığını açıkladı.

De La Hoya, dün Los Angeles'ta Staples Center'da bulunan heykelinin önünde, ringlere veda ettiğini duyurdu. Bu kararını, Filipinli boksör Manny Pacquiao ile çıktığı son 7 maçtaki 4 yenilgisinin ardından 4 ay sonra alan De La Hoya, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına, "Boksu bırakıyorum, çünkü en üst düzeyde yarışamadıktan sonra kendimi ve hayranlarımı kandırmaya hakkım yok" dedi.

ABD'nin "Altın Çocuğu" Los Angeles doğumlu 36 yaşındaki boksör, çağdaş boksun en büyük ismi olarak biliniyordu. De La Hoya, yaşamının bundan sonraki sporla ilgili bölümünü, hisselerinin bulunduğu, boksu destekleyen Golden Boy Promotions şirketinde sürdüreceğini kaydetti.

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