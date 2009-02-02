Altın çocuk Phelps'ten 'esrar' özrü

Büyük şaşkınlık yaratan fotoğrafın ardından Amerikan Yüzme Federasyonu, 23 yaşındaki Phelps'in davranışından hayalkırıklığı duyulduğu, ancak kimsenin de mükemmel olmadığı açıklamasında bulunurken, ünlü yüzücü esrar içtiğini kabul ederek, bir özür açıklaması yayınladı.Davranışından pişmanlık duyduğunu belirten Phelps, "Bu yaptığım insanların benden beklediği bir şey değil. Üzgünüm. Hayranlarıma ve kamuoyuna bunun tekrarlanmayacağı sözü veriyorum" dedi.İngiliz pazar gazetesi News of the World, Amerikalı yüzücü Michael Phelps'in, esrar içmek için kullanılan bir cam pipodan nefes çekerken fotoğrafı yayımladı. Gazete, yayımladığı fotoğrafın, Phelps'in Pekin'deki başarılarından 3 ay sonra 6 Kasım'da, Güney Carolina Üniversitesi'nde gittiği bir partide çekildiğini yazdı.Fotoğrafta başında kasketini ters taktığı halde Phelps, ellerinin arasındaki nargileye benzer "bong" adı verilen sulu pipodan dudaklarıyla var gücüyle içindeki havayı çekerken görülüyor.Fotoğrafın Michael'ın daha önce esrar içtiğini ve pipoyu tutuşundan bu konuda tecrübeli olduğunu düşündürdüğünü yazan İngiliz gazetesi, Phelps'in kariyerini yöneten kişilerin fotoğrafın yayınlanmaması için "çok büyük miktarda para" teklif ettiklerini de öne sürdü.Phelps'in gizli kız arkadaşı Jordan Matthews'ı görmek için üniversiteye gittiği, sonra da ev ve barlarda düzenlenen bir dizi partiye katıldığı iddia edildi.