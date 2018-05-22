"Altın çocuk" lakaplı firari eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü tutuklandı

Gülen cemaatinin "Altın çocuklar" adını verdiği Emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunan firari sanık eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven ve örgüt üyeliğinden aranan eşi eski hâkim Sevda Güven, Eskişehir’deki bir alışveriş merkezinde polisin operasyonuyla yakalandı. Güven, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütünün Emniyet yapılanmasında üst düzey konumda olduğu bildirilen ve Ankara 2, 4 ve 14. Ağır Ceza Mahkemeleri'nce "Terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan" aranan kaset kumpasçılarından eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven (48) ve Samsun Sulh Ceza Hâkimliği'nce "Terör örgütü üyeliği" suçundan aranan karısı eski hâkim Sevda Güven'i (45) kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Zeki Güven, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 zanlı hakkında hazırlanan ve Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamedeki sanıklar arasında yer alıyor.

Bu arada, Gülen cemaati lideri ve 15 Temmuz darbe girişiminin 1 numaralı firari sanığı Fetullah Gülen tarafından örgütün Emniyet üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler arasında gördüğünden "Altın çocuklar" içinde bulunduğu bildirilen Zeki Güven’in, birçok usulsüz dinleme ve görüntüleme olayında önemli rol oynadığı, polise yakalanmamak için sürekli kılık ve yer değiştirdiği öğrenildi.