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Ekonomi

Altın çilek üretimi yaygınlaşıyor ERDEMLİ (A.A)

19 Eylül 2011 14:39

-Altın çilek üretimi yaygınlaşıyor ERDEMLİ (A.A) - 19.09.2011 - Eski Devlet Bakanlarından Kürşad Tüzmen'in girişimiyle, Mersin'in Silifke ilçesinde deneme amaçlı üretiminin başarıyla sonuçlanmasıyla yaygınlaşan altın çilek üretimi, Erdemli'nin yayla köylerinde de ilgi görmeye başladı. Erdemli ilçesine 40 kilometre mesafedeki Aydınlar köyünün Arkıt Yaylası'nda yaşayan Ömer Cırık, domates ve sebze yetiştiriciliğine alternatif olarak 3,5 dönümlük araziye 5 bin 500 adet altın çilek fidesi dikti. Üretici Cırık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''yer kirazı'' olarak da bilinen altın çileğin ilk hasadını Kurban Bayramı'ndan sonra yapacağını söyledi. Türkiye'de altın çileğin kilosunun 10 TL'den müşteri bulduğunu ifade eden Cırık, ilk hasadını KKTC'ye kilosu 15 liradan ihraç edeceğini belirterek, ''Her altın çilek fidesinden yaklaşık 1 ile 1,5 kilo arasında ürün elde ediliyor. Bu yıl 5 ton ürün hasat etmeyi hedefliyorum'' dedi. Domates ve diğer sebze yetiştiriciliğinin hem zahmetli hem de girdi maliyetinin yüksek olduğunu ifade eden Cırık, şöyle devam etti: ''Alternatif ürün olarak diktiğim altın çilek fidelerine şu ana kadar hiç gübre ve ilaç atmadım. Şu ana kadar fidelerde herhangi bir hastalığa da rastlamadım. Zaten bu ürün gübre ve ilaç sevmez. İklim bakımından bizim bölgemiz altın çilek yetiştiriciliği için biçilmiş kaftan. Üstelik diğer sebze yetiştiriciliği gibi masrafı da fazla değil. Tüm çiftçilerimize tavsiye ediyorum.''

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