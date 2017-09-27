Altın Çilek, Karadeniz'de yetiştirilebilecek

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir, ürettikleri süper meyve olarak adlandırılan altın çileğin Karadeniz Bölgesi\'nde yaygınlaştırılması için çalışma yapacaklarını belirtti.

Güney Amerika\'da yetiştirilen ve halk arasında süper meyve olarak adlandırılan altın çilek, artık Karadeniz\'de de yetiştirilebiliyor. Üretim yaptıklarını ve bölgede, bu üretimi arttırmak için çalışmalar yapacaklarını belirten OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir, \"Karadeniz Bölgesi\'nde alternatif ürün olarak altın çilek artık yetiştirilebilecek. Biz, üniversitede yaptığımız araştırmada altın çilek yetiştiriciliğinde başarılı sonuçlar aldık. Artık altın çilek üretimi yapmaya başladık. Samsun\'da ve Giresun’da yaklaşık 300 bin fide ürettik. Beklentimizin üzerinde oldukça başarılı sonuçlar aldık. Şimdi bütün Karadeniz Bölgesi\'nde yetiştirilmesi için çalışıyoruz. Üreticimiz pazar sıkıntısı olmadığı için, çiftçilerimize gelir olarak da büyük katkı sağlar\" dedi.

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