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Ekonomi

'Altın bu yıl 2000 dolara çıkacak'

Sektör temsilcilerine göre, altının onsu bu yıl 2000 doları görecek.

13 Ocak 2012 02:00

T24 - Sektör temsilcilerine göre, altının onsu bu yıl 2000 doları görecek.
 
 
Altın fiyatlarındaki yükselişin bu yıl sürmesi bekleniyor.


Altın üreticilerinin yüzde 80'ini temsil eden firmaların yöneticileri altın fiyatlarının bu yıl yükselmeye devam edeceğini tahmin etti.


Sektör temsilcileri altının yıl sonuna kadar 2000 dolara tırmanacağını öngördü.


Birçok analist, küresel ekonomideki belirsizlik nedeniyle fiyatların yüksek seyrini koruyacağına inanıyor.


Altının ons fiyatı 1640 doların üzerinde seyrediyor. Altın, Euro Bölgesi ve İran endişelerinden kaynaklanan güvenli liman alımlarıyla geçen üst üste ikinci haftayı da yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.


Euro Bölgesi'ndeki kriz nedeniyle altın fiyatları geçen yılın Eylül ayında 1920 doları aşarak rekor kırmıştı.


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