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Ekonomi

Altın Borsası'nda yeni rekor İSTANBUL (A.A)

16 Ağustos 2011 21:40

-Altın Borsası'nda yeni rekor İSTANBUL (A.A) - 16.08.2011 - İstanbul Altın Borsası (İAB) endeksi yüzde 2,47 yükseldi. Altının kilogramı 102 bin 180 liradan rekorla kapanırken, onsu ise 1.784,00 dolar oldu. Altın piyasasında 11 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen 101 bin 430 liralık en yüksek değerin ardından bugün altının kilogram fiyatı rekorunu yenileyerek, 102 bin 180 liraya çıktı. Altın piyasasında 7 işlemde 7 milyon 520 bin 180 liralık, 38 işlemde 41 milyon 535 bin 984,69 dolarlık hacim gerçekleşti. Gümüş piyasasında ise işlem yapılmadı. İAB'de bugün işlem hacmine göre en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, Atasay Döviz ve Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş, MKS Kıymetli Maden, Atasay Kıymetli Madenler A.Ş. ve Rona Döviz olarak sıralandı.

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