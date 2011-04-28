-ALTIN BORSASINDA REKOR İSTANBUL (A.A) - 28.04.2011 - İstanbul Altın Borsası (İAB) endeksi günü yüzde 1,50 oranında yükselişle tamamladı, altının kilogramı 74 bin 740 liradan, onsu 1.532 dolardan kapandı. Altın piyasasında 2 Mart 2011 tarihinde gerçekleşen 74 bin 330 liralık en yüksek değerin ardından bugün altının kilogramı rekorunu yeniledi. Altının kilogram fiyatı, günü 74 bin 740 liradan kapattı. Altın piyasasında 7 işlemde 2 milyon 761 bin 660 liralık, 20 işlemde 17 milyon 896 bin 622,40 dolarlık hacim gerçekleşti. Gümüş piyasasında ise 4 işlemde 5 milyon 753 bin 677,72 dolarlık hacim oldu. İAB'de bugün işlem hacmine göre en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Atasay Döviz, Atasay kıymetli Madenler, Rona Döviz, Denizbank ve İş Bankası olarak sıralandı.