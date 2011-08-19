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Ekonomi

Altın borsası rekorla kapandı İSTANBUL (A.A)

19 Ağustos 2011 22:35

-Altın borsası rekorla kapandı İSTANBUL (A.A) - 19.08.2011 - İstanbul Altın Borsası (İAB) endeksi yüzde 1,53 oranında yükselirken, altının kilogramı kapanışta 106 bin 690 lira, onsu ise 1.852 dolar oldu. Altın piyasasında dün 103 bin 800 liralık rekor kapanışın ardından bugün altının kilogram fiyatı rekorunu yenileyerek, 106 bin 690 liraya çıktı. Altın piyasasında 29 işlemde 52 milyon 722 bin 465 liralık, 82 işlemde 122 milyon 459 bin 47,76 dolarlık hacim gerçekleşti. Gümüş piyasasında 8 işlemde 25 bin 199,24 liralık hacim oldu. İAB'de bugün işlem hacmine göre en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz, Denizbank, Garanti Bankası, Atasay Kıymetli Madenler ve Ziraat Bankası olarak sıralandı.

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