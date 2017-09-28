Altın bitki 'Safran'da üretim ve kalite artırmak için proje

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK\'ün Safranbolu İlçesi\'nde dar alanda üretilen ve gramı 25 TL\'den satılan safran bitkisinin, farklı uygulama koşullarında verim ve kalite artışının yanısıra üretim maliyetini düşürmek için çalışma başlatıldı.

\'Itri ve tıbbi bitkiler ile boya bitkileri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi\' projesi kapsamında yapılacak çalışma için ilçeye bağlı Yazıköy Köyü\'nde Recep Kartal\'a ait 120 metrekarelik alanda 3 farklı yetiştirme ortamı oluşturuldu. 3 yıl sürmesi planlanan çalışmada safran yetiştiriciliğinde en temel sorun olan \'yabancı ot\' ile mücadele yöntemleri geliştirilecek.

Projenin uygulandığı deneme parsellerinde inceleme yapan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Şahin, Safranbolu\'da çok dar alanlarda yetiştirilen safranın, dünya piyasalarında tıbbi ve aromatik bitkiler içinde, ekonomik değeri yüksek olan kormuslu bir bitki olduğuna söyedi. Şahin, kendi ağırlığının 100 bin katı suyu sarıya boyayabilecek kadar kuvvetli boyama özelliğine sahip safranın en büyük düşmanının yabancı otlar olduğunu kaydetti. Şahin, yabancı ot ile etkin mücadele edebilmek için \'demonstrasyon\' çalışmasına start verdiklerini ifade ederek şöyle dedi:

\"Bu çalışma, safran yetiştiriciliğinde toprak işleme, yabancı ot kontrolü ve hasatta yaşanan olumsuz nedenlerden dolayı ülkemizde yetiştiriciliği ve nesli gittikçe azalan safranın farklı uygulama koşullarında verim ve kalite artışının yansıra, yetiştiricilerimizin üretim maliyetini asgariye indirmenin mümkün olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Proje kapsamında safran üretiminde bölgede yapılan klasik yetiştiriciliğin yanısıra 3 farklı yetiştirme ortamının 2 tekerrürlü denemesi gerçekleştirilecektir. 3 yıl sürecek olan proje sonunda safran üretiminde verim ve kaliteyi artırarak üretici maliyetini düşürmek amaçlanmaktadır. Gerçekleştireceğimiz çalışmada araştırmacı-yayımcı-üretici bağı kurularak tarımda uygulanan yenilikçi metotların yaygınlaştırılmasına katkı sağlanacaktır.\"



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