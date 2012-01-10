Altın bir ayın zirvesinde

T24

Altın fiyatları uluslararası piyasalarda yeniden yükseldi.Euro'nun dolar karşısında yükselmesiyle birlikte altının onsu yüzde 1.5'ten fazla artarak 1640 doların üzerine çıktı.Altın son yükselişle bir ayın zirvesini gördü. Altın fiyatları geçen ay yüzde 10 düşüş göstermişti.Doların değer kaybı yatırımcıları emtia piyasasına yönlendiriyor. Platinin fiyatı da yüzde 5 yükselişle bir ayın zirvesine çıkarken, gümüş fiyatları da arttı.Analistler zayıf dolar-güçlü altın ilişkisinin yıl boyunca piyasalarda süreceğini belirtiyor.Altın fiyatları geçen yıl Eylül ayında 1920 doları aşarak rekor kırmıştı.