-ALTIN AYAKKABI'NIN SAHİBİNİ FİNAL MAÇI BELİRLEYECEK JOHANNESBURG (A.A) - 11.07.2010 - 2010 Dünya Kupası'nın sahibinin belirleneceği bu akşamki final maçında, Hollandalı Wesley Sneijder veya İspanyol David Villa gol atmazsa ''Altın Ayakkabı'' ödülünün sahibi Alman Thomas Müller olacak. Uruguaylı Diego Forlan, Alman Müller, Hollandalı Sneijder ve İspanyol Villa, Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışında 5 golle ilk sırayı paylaşırken, Müller, en fazla asist yapan futbolcu olarak öne çıkıyor. Hollanda ve İspanya arasında bu akşam yapılacak final maçında, Sneijder veya Villa gol kaydetmezse avantajlı durumda bulunan 20 yaşındaki Müller, Altın Ayakkabı'nın sahibi olacak. Adidas'ın sponsorluğunda verilen Altın Ayakkabı ödülü, Dünya Kupası'nın gol kralına veriliyor. Birden fazla futbolcunun gol sayısı eşit olursa, bu ödülün sahibi, en fazla asist yapan futbolcu oluyor. Asistler de ödül sahibini belirleyemezse en az süre oynayan futbolcu, Altın Ayakkabı'yı evine götürüyor. İstatistiklere göre Müller'in 3 asisti, diğer 4 futbolcunun ise 1'er asisti bulunuyor. Villa veya Sneijder bu maçta ikişer asist daha yaparsa ödül, en az süre oynayan futbolcunun olacak.