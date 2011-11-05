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Spor

Altın Ayakkabı Ronaldo'nun

Portekizli oyuncu, geçen sezon La Liga'da attığı 40 golle Altın Ayakkabı Ödülü'nü kazandı.

05 Kasım 2011 02:00

T24 - Portekizli oyuncu, geçen sezon La Liga'da attığı 40 golle Altın Ayakkabı Ödülü'nü kazandı.



Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 2010-11 sezonunda Avrupa kıtasının en golcüsü oldu ve Altın Ayakkabı'yı kazandı.

La Liga'da attığı 40 golle Avrupa liglerinde en fazla gol atan oyuncu olan Ronaldo, ödülünü iki efsane Eusebio ve Alfredo Di Stefano'nun elinden aldı. Altın Ayakkabı'yı kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Portekizli, "Yine de Şampiyonlar Ligi ve La Liga'yı kazansak daha iyi olurdu. Benim bu ödülü almış olmam, takım arkadaşlarımın bana ne kadar yardım ettiğini gösteriyor" dedi.


Henüz 26 yaşında olduğunu söyleyen Ronaldo, "Yaşım daha genç. Her geçen gün yeni şeyler öğreniyorum ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Umarım futbolu bıraktığımda insanlar beni tarihin en iyi oyuncuları arasında gösterir" diye konuştu.


Messi ile karşılaştırılmaktan herhangi bir rahatsızlık duymadığını ifade eden yıldız oyuncu, "Onunla bir rekabet içerisinde değiliz. İkimiz de sahaya çıkıp futbol oynamak ve seyircileri eğlendirmek istiyoruz. Sadece Messi değil Avrupa'nın tüm üst düzel oyuncularıyla mücadele etmeyi seviyorum. Ancak takımım kazanamadıktan sonra kimin daha iyi olduğunun hiçbir önemi yok" sözlerini kullandı.

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