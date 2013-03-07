Messi'nin 'altın'dan sol ayağı yapıldı

Barcelona'nın yıldızı Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin som altından yapılan sol ayağının birebir kopyası ''Altın Ayak'' adlı heykel, Japonya'nın başkenti Tokyo'da sergileniyor.

Japon kuyumculuk şirketi Ginza Tanaka tarafından üretilen 25 kilogram ağırlığındaki som altın heykel ''Altın Ayak'', Messi'nin kardeşi Rodrigo'nun katıldığı bir sergide gösteriliyor.

Heykel, ünlü oyuncunun peş peşe 4. kez Ballon d'Or ödülünü alması şerefine üretilirken, yarın 5,25 milyon dolar karşılığında satışa çıkarılacak.

Elde edilen gelir ise Leo Messi Vakfı aracılığıyla 11 Mart 2011'de Japonya'da meydana gelen deprem ve tsunami mağdurlarına aktarılacak.

Sergide sadece 50 adet üretilen "Altın Ayak Plaketi" ve 100 adet üretilen minyatür "Mini Altın Ayak" heykeli de 42 bin ile 95 bin dolar arasında fiyatla satışa sunulacak.